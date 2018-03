Na frente: Rodrigo Lombardi, Hugh Jackman, Bill Clinton, Carlos Slim e mais…

A turma do COI terá uma surpresa quando for vistoriar o Maracanã, ainda essa semana.Será recebida por Pele.

Bill Clinton e Carlos Slim estão juntos em novo projeto: as fundações que levam seus nomes vão criar fundo de investimento na Colômbia. Com US$ 20 milhões para financiar pequenas e médias empresas.

Em homenagem aos 90 anos da Bauhaus, a Cosac Naify lança uma reedição de ABC da Bauhaus, de 1991.Em português.

Na onda de Raj, seu personagem em Caminho das Índias, Rodrigo Lombardi faz comercial para o Dia das Mães.

Miguel Krigsner,da Fundação O Boticário, reúne-se hoje em Washington, para homenagem especial a Al Gore, pelos 10 anos da ONG Forest Trends.

A educação a distancia esta pegando. Segundo o MEC, cresceu75% o total de matriculas . E o setor agora conta com entidade própria: a Associação da Cadeia Produtiva de EAD.

Nem super-herói se anima e enfrentar a temida gripe suína. Hugh Jackman, o Wolverine,decidiu cancelar a viagem que faria ao Mexico esta semana para promover seu novo longa

