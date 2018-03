Na frente: Naomi Campbell, Fedde Le Grand, Anna Muylaert e mais

Naomi Campbell vai viver seu momento Juliana Paes em Bollywood. De sari como figurino, a top vai contracenar com o galã indiano Randeep Hooda no longa Kama Aur Holi.

Uma das grandes damas do balé, Alicia Alonso, chega por aqui em maio. Vem na comitiva do Ballet Nacional de Cuba, fundado por ela. A companhia se apresenta no Credicard Hall.

A situação da ópera no País é o tema de ensaios do jornalista João Luiz Sampaio, do Estado, reunidos em Ópera à Brasileira. Lançado pela editora Algol.

Louco para conhecer as mulheres brasileiras, o DJ holandês Fedde Le Grand chega para show no Skol Sensation.

E não é que o pianista argentino Adrián Iaies parou seu show, anteontem, no Bourbon Street, para puxar palmas para Zuza Homem de Mello? “Ele é meu ídolo”, afirmou o fã.

Doutor George Schahin promove, sábado, a segunda Caminhada por uma Vida Melhor. Parte do Hospital Santa Paula.

Anna Muylaert acaba de concluir a montagem de seu novo longa É Proibido Fumar.

Com direito a sarau, Jair Ribeiro arma festa para comemorar os 5 anos da Casa do Saber.

Edificante mesmo é ser embaixador da China no Brasil. O staff do novo dono do cargo Qiu Xiaoqi, só se refere ao chefe como “Extraordinário e Plenipotenciário“.



Henri Sobel é homenageado por amigos e comunidade judaica brasileira

