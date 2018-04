Na frente: Mozarteum, Cahiers du Cinéma, Boris Fausto e mais…

Os 50 anos do Guggenheim de Nova York serão homenageados com uma exposição de Frank Lloyd Wright, responsável pelo projeto do museu. A partir de sexta.

O Mozarteum leva hoje músicos do Mozart Piano Quartet ao Instituto Baccarelli, onde darão master classes gratuitas.

Ariel Schweitzer, da revista Cahiers du Cinéma, disse “oui” ao filme Apenas o Fim, de Matheus Sousa. Exibido no festival de Cinema Brasileiro em Paris.

Boris Fausto lança hoje O Crime do Restaurante Chinês, na Livraria da Vila dos Jardins.

A versão francesa de A Noviça Rebelde vai ter sotaque brasileiro. Caetano Vilela assina a luz do espetáculo.

Alguns colecionadores que visitarem a SP-Arte vão ganhar mimo extra: hospedagem em hotéis como o Plaza Athénée de Paris. Parceria de Fernanda Feitosa com a Dorchester Collection.

Gabriel Villela exibia orgulhoso, na sexta-feira, na estreia da sua peça, um tênis novo. Que explicou estar sendo pago em… 10 vezes.

Mariangela Bordon e Antônio Carlos Camanho comemoram aniversário em grande estilo, no Iate Clube de Santos

