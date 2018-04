Na frente: Michael Jackson, Capitão NascimentoGilberto Gil, Naomi Campbell e mais

Capitão Nascimento invade os palcos. É de Domingos de Oliveira a adaptação para o teatro do livro Elite da Tropa, que inspirou o filme de José Padilha. Estreia sexta, no Rio.

Baixa no jantar do Costume Institute, anteontem, no Met de Nova York. Naomi Campbell não foi à festa. Em solidariedade ao estilista Azzedine Alaïa, que não recebeu convite.

Ana Tinelli inaugura hoje, na Daslu, sua primeira loja.

Gilberto Gil será o único a representar o showbiz no livro de Michael Roberts. Que comemora dez anos de relação do editor inglês com o Rio.

Expondo juntos pela primeira vez, Cláudio Tozzi, Gilberto Salvador, Luiz Paulo Baravelli, Marcello Nitsche e Samuel Szpigel abrem mostra amanhã, na AC Galeria.

O Brasil está na agenda do lançamento mundial do documentário sustentavelmente ecológico Home – Nosso Planeta, Nossa Casa, produzido por Luc Besson. Estreia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Pela Europa Filmes.

Michael Jackson cancelou aluguel de uma mansão de 28 quartos onde ficaria hospedado com a família durante a temporada de shows que fará em Londres. Motivo? Medo de fantasmas.

Veja também:

Espetáculo O Balaiado, de Flavio de Carvalho, estreia no Teatro do Sesi

Bar Copacabana Palace é palco do lançamento do DVD da minissérie Maysa: Quando Fala o Coração

Outras notas no blog da coluna Direto da Fonte