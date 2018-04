Na frente: Michael J. Fox, Itamar Franco, Carolina Herrera e mais…

Vai sair pela Planeta, em novembro, o livro de Michael J. Fox, Always Looking Up, que relata como o ator lida com a Doença de Parkinson.

Animado com o “papel importante” que terá no PPS em 2010, Itamar Franco lança hoje, em Juiz de Fora, livro contando a política social de seu governo. Em seguida, filia-se ao partido.

Decidido. A primeira loja de Carolina Herrera no Brasil vai ser no shopping Cidade Jardim.Com inauguração em outubro.

O Itaú Cultural abre hoje a exposição GamePlay. Com trabalhos de arte e tecnologia nacionais e internacionais.

Mostra de Christian Lacroix com 80 croquis e 100 figurinos para balés, óperas e peças teatrais aterrissa por aqui, dia 24 de agosto. Na Faap.

São os modernos do Stop Play Monn que tocam hoje, na segunda Gant Session. Organizada por Beto Amaral e Pedro Igor Alcântara, no Baretto.

Papo zás-trás, entre dois políticos, em Brasília: “Até quando vai durar o escândalo do Senado?” “Até esquecerem da CPI da Petrobrás.”

