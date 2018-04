Na frente: Martin Scorsese, Jesus Pinto da Luz, Zé Henrique de Paula, Inês Aranha e mais…

A consulta pública da reforma da Lei Rouanet recebeu nada mais, nada menos, do que 2 mil sugestões, em 45 dias. Haja análise que dê conta.

Zé Henrique de Paula e a atriz Inês Aranha estão na Polônia visitando os dois maiores campos de extermínio do 3º Reich, Auschwitz e Birkenau. Tudo para montar a peça As Troianas – Vozes da Guerra. Que estreia em junho.

Aproveitando a passagem dos 34 ministros da Cultura dos países árabes pelo Rio, começa hoje a Mostra Aspa de Cinema. No Odeon Petrobras.

Martin Scorsese está entre Johnny Depp e Leonardo DiCaprio para interpretar Frank Sinatra. O segundo leva vantagem pelos olhos azuis.

Florian Raiss abre exposição hoje na Mônica Filgueiras.

Jesus Pinto da Luz, que veio ao Rio para comemorar o aniversário da mãe, se esbaldou segunda no show de Gilberto Gil no Londra. E, de quebra, ficou de cochicho com Luiza Brunet. Saudades de Madonna?

Veja também:

Filme Mulher Invisível tem pré estreia no Shopping Iguatemi

Exposição Fotografias de um Viajante, de Vitor Cruz, tem abertura no Palácio dos Bandeirantes

Outras notas no blog da coluna Direto da Fonte