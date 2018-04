Na frente: Mariana Aydar, Roberto Carlos, Julio Cortázar e mais

Marcelo Cidade acaba de entrar no clube de dez artistas mais promissores do mundo. Feito pela edição francesa Beaux Arts – uma das revistas mais importantes do mundo sobre o tema.

Toda a renda do show Elas Cantam Roberto Carlos vai para a Associação Américas Amigas. Pelo projeto Itaúbrasil, dia 26, no Municipal.

Os espumantes brasileiros são o destaque do lounge da Sparkiling Wine. A partir de hoje, na Expovinis.

Textos inéditos de Julio Cortázar serão lançados pela editora espanhola Alfaguara.

Mariana Aydar acaba de dar o start na divulgação do seu segundo disco, Peixes Pássaros Pessoas. E já avisou: nada de Brasil. Começa pela Europa.

A coluna trocou de irmãs no domingo. É Malu Moraes Menezes e não Regininha de Moraes que aparece na foto.

O curta brasileiro Superbarroco, de Renata Pinheiro, será exibido na Quinzena dos Realizadores. Na mostra paralela ao Festival de Cannes.

A Casa Civil vai gastar cerca de R$ 11 mil só para renovar o estoque de cafezinho. Exige grãos gourmet.

