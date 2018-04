Na frente: Mano Menezes, Costa Gravas, Fernanda Takai e mais

Mano Menezes, do Corinthians, está prestes a se tornar campeão. Sim, de acessos em sua página no Twitter.

Pelo terceiro ano consecutivo, a Arezzo foi eleita a melhor empresa de calçados femininos do Brasil. Pela Alshop.

Guy Laliberté vai, literalmente, para o espaço. O dono do Cirque Du Soleil já comprou sua passagem e deve ir à Rússia nos próximos dias. Para dar início aos treinamentos.

Costa Gravas gostou do que viu na abertura do Cine-Pe, em Recife. Tanto que, anteontem, foi ver o ensaio da orquestra formada por meninos da favela do Coque.

Fernanda Takai, do Pato Fu, participa pela primeira vez do júri do Prêmio Sergio Motta de Arte e Tecnologia. Com inscrições a partir da quarta.

Oficina de Cultura Oswald de Andrade abre, na quinta, espaço de exposição dedicado à arte têxtil contemporânea.

Na paralela à Virada Cultural, a Pinacoteca organiza passeio noturno pelo Parque da Luz. Com foco das lanternas nas esculturas. Amanhã, a partir das sete da noite.

Wilson Tafner organiza a exposição Pra Não Dizer que Não Falei de Flores. Quarta-feira, no Ateliê Ponto.

Já a Choque Cultural abre amanhã a mostra Caligrafia.

Enquanto Maria Magano faz vernissage segunda. Na Mercearia São Roque.

Uma radionovela de Janete Clair é o tema de A Ilha do Profeta, nova novela do SBT.

Ana Maria Braga promoveu uma fusão ministerial ontem, em seu programa Mais Você. Chamou o ministro de assuntos de estratégicos de… Mantega Unger. Foi salva a tempo pelo Louro José.

