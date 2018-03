Na frente: Madonna, Fernando Arrabal, Amílcar Dalevo Jr. e mais…

O chef Roberto Ravioli e o DJ Felipe Venâncio agitarão o 4º Campeonato Brasileiro Amador de Esqui. Julho, em Vale Nevado, no Chile.

Depois do sucesso na Bienal de Veneza, o artista plástico Delson Uchôa abre exposição, hoje, na Galeria Luciana Brito.

Rodrigo Mindlin Loeb e Eduardo de Almeida assinam o projeto arquitetônico da nova Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, na USP.

Indecisa, Mariah Carey desembarcou no aeroporto de Londres com nada menos do que 23 malas. Detalhe: para passar apenas uma semana.

Amílcar Dalevo Jr. lança hoje, no Jockey, o novo portal da Rede TV!, com a programação ao vivo da emissora.

O dramaturgo Fernando Arrabal vai festejar em São Paulo, em agosto, os seus 77 anos. É que na véspera ele dá palestra no Instituto Cervantes.

Dizem as más línguas que Madonna a-d-o-r-o-u a camiseta que Kaká exibiu depois da final da Copa das Confederações, domingo, na África do Sul. Onde se lia: “I belong to Jesus.”

