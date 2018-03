Na frente: Lulu Santos, irmãos Campana, Cher, Christina Aguilera e mais…

É com show do Lulu Santos e almoço que Beto Coutinho Nogueira inaugura sábado o empreendimento San Silvano, em Morungaba.

Hello Brazil! Brenda Costa e Karim Al-Fayed – irmão de Dodi – estão de mudança para o Rio. Instalam-se no apartamento da modelo, no Leblon.

Em um espaço de 800 metros, os irmãos Fernando e Humberto Campana ganharam retrospectiva que reúne trabalhos dos 20 anos de trajetória da dupla. No Vitra Design Museum, na Alemanha.

A Galeria Vermelho prepara mais uma edição da Verbo, performance multimídia que reúne mais de trinta artistas brasileiros e estrangeiros. Entre os dias 6 e 11 de julho.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Dez anos depois, Cher volta às telonas cantando. No longa Burlesque, de Steve Antin. Com direito à participação especial de Christina Aguilera.

Nem só de papo cabeça será pontuada a passagem do escritor mexicano Mário Bellatin pelo Brasil. Pediu para conhecer a Mercearia São Pedro, depois do lançamento de seu livro Flores, dia 3, na Livraria Cultura. Pela Cosac Naif.

Stalin, Mao e Pol Pot perderam a briga. A medalha de ouro dos ditadores vai para Kim Jong-Il, da Coreia do Norte, que acaba de nomear o próprio filho para chefe da polícia secreta nacional.

Veja também:

Galeria Milan recebe exposição de Paulo Climachauska