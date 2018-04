Na frente: Lázaro Ramos, Renato Aragão, Caetano Veloso, Renata Sorrah e mais…

Lázaro Ramos recebe, hoje, o título de Embaixador da Unicef no Brasil. No Palácio Guanabara, na presença de Sergio Cabral.

Ex-tenente de Infantaria, Renatão Aragão gravou depoimento para o Projeto História Oral do Exército. Que vai aparecer como livro em agosto.

Com presença confirmada de Caetano Veloso, Coração Vagabundo, de Fernando Andrade, estreia dia 14. No Cine TAM do shopping Morumbi.

É TOC, Transtorno Obsessivo-Compulsivo, e não Toque, o distúrbio psicológico de que falou ontem a coluna.

Renata Sorrah deixou o elenco da série Cinquentinha, de Aguinaldo Silva, que estreia em outubro, na Globo. Alegou compromissos com projetos cinematográficos.

Providencial. Depois de trezentas dedicatórias, o último convidado a ganhar autógrafo, anteontem, no lançamento do livro de Costanza Pascolato foi… seu fisioterapeuta.

