Na frente: José Saramago, Hebe Camargo, Milene Domingues e mais…

Os dez finalistas do II Prêmio São Paulo de Literatura serão anunciados sábado à noite em São Francisco Xavier. Entre os finalistas, há quem jure estar o nome de José Saramago.

A participação de Hebe Camargo, estrela do SBT, no show Elas Cantam Roberto, não será vetada pela Globo no especial a ser exibido dia 31.

Milene Domingues chega de férias. Com Ronald a tiracolo e um não na ponta da língua para propostas de posar nua.

Expert em campos de golfe, o americano Tom Fazio veio conhecer a fazenda de Paulo Malzoni, que abrigará um clube com projeto assinado por ele.

Dias atrás, um turista decidiu passar cinco dias em resort do Nordeste e espantou-se com o preço: R$ 7.300. Foi para Paris, por R$ 5.200.

