Na frente: João Lara Mesquita, José Mindlin, Drausio Gragnani e mais…

O olhar de um navegante pela costa brasileira é o tema das fotos que João Lara Mesquita expõe a partir de amanhã no Porto Rubayat. Onde lança também quatro DVDs de seu programa Mar Sem Fim.

A TV Brasil estreou ontem a minissérie Travessia, de João Batista de Andrade. Com depoimentos de vítimas do golpe militar de 1964.

José Mindlin é o homenageado do seminário Mindlin – Livros, Leituras e Novas Tecnologias, que acontece, amanhã, no auditório do Masp.

A TAM preparou um lounge de músicas no SPFW. Com direito a reinterpretações ao vivo de canções de Edith Piaf e Charles Aznavour.

Cancelado o pocket show que Sidney Magal faria hoje na pré-estreia de Jean Charles. A antessala do Iguatemi é menor que o necessário.

Heitor Dhalia é o mestre-de-cerimônias do 2° Panorama do Cinema Francês no Brasil. Hoje, no Reserva Cultural.

Drausio Gragnani recebe, hoje, 500 convidados para arraial-chic, em sua agência. Em prol da Anima.

João Armentano, Ricardo Almeida, Fabiano Gomes e Roberto Caan abrem hoje as portas do Club B4. Só Para sócios e seus convidados.

Depois da canseira que deu no Brasil, o Egito ganha novo apelido: Faraó Mecânico.

