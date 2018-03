Na frente: Jesus Pinto da Luz, SPFW, Monica Serra e mais…

Estreia hoje o espetáculo Para Todo Sempre, das Cias. Sociedade Masculina e Studio 3, no Teatro Sérgio Cardoso. Com renda para o Instituto Se Toque, de Monica Serra.

As viagens de Beto Pandiani a bordo do barco Bye Bye Brasil vão virar livro, O Mar é Minha Terra. Dia 7 de julho, no Refúgio do Velejador na Casa Cor. Pela Editora Grão.

Betina Samaia abre mostra de fotografias a partir do dia 30. No novo espaço de arte do restaurante Trio.

O chef boliviano Checho Gonzales e Alexandre Negrão inauguram hoje o restaurante Ají. Nos Jardins.

A Avon lança hoje pedra fundamental de novo centro em Cabreúva. Investimento de US$ 150 milhões e certificado verde.

As editoras francesas que acompanharam in loco os desfiles da SPFW foram unânimes em suas opiniões. Acharam as apresentações inconstantes.

Não deu outra: Jesus Pinto da Luz está cotado para o elenco de As Cinquentinhas, de Aguinaldo Silva. Elementar…

