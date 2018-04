Na frente: Jayme Monjardim, Carlos Ferreirinha, Prêmio São Paulo de Literatura e mais…

Charlotte Gainsbourg é a imagem do primeiro perfume que Nicholas Ghesquière criou para a Balenciaga.

É Jayme Monjardim quem dirige o novo programa de Renato Aragão, O Didi.

O mercado de luxo será debatido entre 9 e 11 de setembro, na Atualuxo, no Grand Hyatt. Sob a batuta de Carlos Ferreirinha.

O americano Allan McCollum faz sua primeira individual no Brasil. Agosto, na Galeria Luciana Brito.

Desembarca no Brasil, em agosto, a consultoria britânica McKinney Rogers. Dedicada a grandes clientes varejistas, faturou perto de US$ 13 milhões no ano passado.

Finalistas do Prêmio São Paulo de Literatura se reúnem, segunda, no Mercearia São Pedro. Ao invés de pastéis, serão “servidos”, mesa a mesa, os 20 livros selecionados.

O Brasil está prestes a ganhar mais um capítulo no Guinness Book. O time do Coritiba quer o título de “maior jantar comemorativo de centenários do mundo”.

Interinos: Gabriel Manzano Filho, Doris Bicudo, Pedro Venceslau e Marilia Neustein.