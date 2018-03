Na frente: Ivete Sangalo, Celso Pitta, Fábio Jr. e mais

A Justiça está outra vez procurando por Celso Pitta. O ex -prefeito foi condenado – de novo – a pagar a pensão da ex -mulher, Nicéa Freire.

Fim do mistério. Ivete Sangalo anuncia amanhã, no Fantástico, que está grávida.

A Cisne Negro Cia de Dança parte amanhã para turnê de nove shows na Alemanha.

E não é que Fábio Jr. criou versão feminina para a música Pai? Para o Dia das Mães do Magazine Luiza.

Com ou sem aval da Chanel, o xeique Majed Al-Sabah escalou grupo de designers para criarem uma versão do frasco do Chanel 5.

O Hospital das Clínicas vai criar universidade coorporativa, marcando seus 65 anos. Com cursos na Escola de Educação Permanente.

A quem notou a diferença, Nadia Setúbal justifica: o Hand Piece, da médica Carla Vidal, acabou com suas bolsas ao redor dos seus olhos.

Adriana Kurc lança nova coleção de joias dia 23 na Esencial.

Piada da hora no PT: “Delúbio Soares é como pantufa: em casa, todo mundo usa. Na rua, todos fingem que não têm.”

