Na frente: H. Stern, Ana Maria Braga, Diane von Furstenberg e mais

Os três mil convidados da abertura do Ano da França no Brasil, dia 21, no Rio, levarão para casa este modelo de Havaianas criado para o evento.

Em passagem pelo Brasil, Diane von Furstenberg recebe convidadas para almoço, nesta quinta, no Fasano. Também no cardápio o pré-lançamento dos relógios que criou para a H. Stern.

Ana Maria Braga mostra sua porção Madonna, nesta quinta, no Mais Você. Inspirada na capa da Vanity Fair de maio de 2008, a apresentadora faz transformação ao vivo. Fernando Torquatto é o responsável pela caracterização.

O bar-restaurante Grazie a Dio! fará uma série de shows com artistas cubanos.

O Centro Cultural São Paulo arma programão cabeça para a Virada Cultural. No estilo MPB, Jussara Silveira, André Mehmari e Arthur Nestrovski recriam canções de Schubert e Schumann.

Parlamentares justificam suas ausências no Congresso, segunda e sexta, porque têm que visitar as bases. Foi o que fez Rodrigo Maia, segunda passada. Na praia dos paulistas, o Shopping Iguatemi.

