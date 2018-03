Na frente: Ferréz, José Padilha, Gael Greene, Fernando Zarif e mais…

Começa hoje, com exibição do documentário Ferréz, Literatura e Resistência, o evento Antídoto. Parceria do AfroReggae com o Itaú Cultural.

José Padilha fechou com a a agência Brazucah. Vai levar o Garapa para as universidades.

Eduardo Fischer levou os títulos de Melhor Criador e Expositor de cavalos puro-sangue lusitano em exposição internacional da raça.

Está no Brasil, a convite do encontro Paladar – Cozinha do Brasil, a crítica americana Gael Greene, que trabalhou na New York Magazine.

Ricardo Ohtake tem encontro com o presidente da Fundação Jean Dubuffet , semana que vem, em Paris. Para acertar retrospectiva no Instituto Tomie Ohtake. Em julho.

Fernando Zarif expõe seus trabalhos, a partir de amanhã, no Espaço Tom Jobim de Cultura e Meio Ambiente, no Rio.

O novo livro de Ana Miranda, Yuxin, que chega às livrarias em junho, vem com um CD composto para a história, por sua irmã Marlui.

Pesquisadores da Universidade Federal Rural, do Rio, estão criando vinho de… abacaxi.