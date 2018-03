Na frente: Fernanda Montenegro; Marcelo D2; padre Fábio de Melo e mais…

Não por acaso, Fernanda Montenegro assiste hoje ao ensaio de Turismo Infinito, que estreia amanhã no Sesc Pinheiros. Dirigido por seu amigo Ricardo Pais, que a atriz convidou para diretor de seu próximo espetáculo.

O Instituto Moreira Salles abre, dia 30, a mostra Fotografias de Jindrich Streit, com 60 imagens feitas de 1960 a 2000.

Martelo batido. A Associação Comercial do Rio marcou para dia 24 a posse de seu novo presidente, José Luiz Alquéres.

A amizade entre Marcelo D2 e Skunk, o primeiro vocalista do Planet Hemp, vai virar filme. Com Seu Jorge e Thiago Martins no elenco.

Após 12 anos sem reger a Osesp, Roberto Tibiriçá foi convidado para estar à frente da orquestra na turnê pelo interior de São Paulo. Em julho.

Anúncio do Banco do Planeta (Bradesco) foi escolhido pela ONG suíça Act Responsible para fazer parte da mostra Climate Change, Human Impact. Dia 21, em Cannes.

No melhor estilo ‘estranho no ninho’, o padre Fábio de Melo e Gabriel Chalita foram vistos anteontem em homenagem-balada para Bethy Lagardère.

O entra-e-sai de estrangeiros em bancos sediados no Brasil anda tão intenso que a secretária de alto executivo não vacilou, ontem, em comparar: “É mais fácil eu pegar gripe suína aqui do que se fosse viajar…”

