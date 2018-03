Na frente: enredo da Beija-Flor, tributo à Ruth Cardoso, Marília Pêra, Simpsons e mais

Definido o tema do enredo da Beija-Flor do próximo carnaval. A escola carioca fará homenagem a Brasília.

Tributo a Ruth Cardoso acontece hoje na Universidade Columbia, nos EUA. Com presenças confirmadas de FHC e José Serra.

O fotógrafo italiano Giancarlo Mecarelli abre, amanhã, a exposição City Angels na Galeria Zoom, em Paraty.

Marilia Pêra e Daniel Filho serão os mestres de cerimônia do Prêmio Vivo do Cinema Brasileiro. Marcado para dia 14, no Rio.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O paisagista Marcelo Faisal estreia programa dia 13, na Radio Eldorado. Soluções Verdes irá abordar o uso consciente de materiais.

A família Simpson será imortalizada. Bart, Marge e cia. estampam uma série de selos que começam a circular esta semana nos EUA.

O joalheiro Maurício Monteiro acaba de voltar de Roma com um estoque de desenhos da estilista de joias Joy.

“Derrete-se o imperialismo e de suas cinzas nasce um mundo novo.” Do que fala o jornal cubano Granma? Da criação, no fim de semana, do Banco Irã-Venezuela.

Veja também:

Direto da Rússia, Ballet Bolshoi se apresenta no Auditório do Ibirapuera

Ricardo Basbaum pilota vernissage na galeria de Luciana Brito

Outras notas no blog da coluna Direto da Fonte