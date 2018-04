Na frente: Edson Celulari, Michael Jackson, Lenine e mais…

De todos os integrantes do musical Hairspray, Edson Celulari foi o único que dispensou os sutiãs sob medida que a Duloren ofereceu ao elenco. Estreia amanhã, no Rio.

Fernanda Motta já foi escalada para a terceira temporada do Brazil’s Next Top Model.

Depois de um ano afastada, por causa da gravidez, Fernanda Torres volta a apresentar o Prêmio Multishow de Música Brasileira. Dia 18 de agosto, no Citibank Hall do Rio.

Lenine desembarca no HSBC Brasil, para apresentação única. Dia 14 de agosto.

Marcio Pitliuk, autor da Marcha da Vida, acompanha – in loco – grupo de 80 estudantes em curso pelo Leste europeu. O resultado da viagem será registrado em livro e filme.

Nathalie Klein disse sim. Leva suas NK e Marc Jacobs para o Vogue Fashion’s Night Out. Dia 10 de setembro.

Moacyr Scliar e Altair Martins se encontram para um bate-papo. Segunda-feira, na Livraria da Vila dos Jardins.

O cafezinho pode virar item obrigatório na merenda escolar. A ideia, do capixaba Gerson Camata, já está na Comissão de Educação do Senado.

E ontem, no centro do Rio, já estavam à venda DVDs piratas com a gravação do funeral do Michael Jackson. Os camelôs anunciavam a oferta pela bagatela de R$ 10.

