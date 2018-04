Na frente: Ed Motta, Ronaldo, Iatã Canabrava e mais…

Atende pelo nome de Ricardo Marujo o médico responsável por transformar Ronalducho em… Ronaldo.

Ed Motta presta homenagem a Michael Jackson em show gratuito, amanhã no Ibirapuera. Ao que consta, o cantor não deve se arriscar a fazer evoluções no palco.

Para mostrar onde vai gastar R$ 30 milhões, o projeto Lagoa Limpa – que Eike Batista executa com Prefeitura e Estado do Rio para recuperar a lagoa Rodrigo de Freitas – montou portal na internet.

O La Casserole está comemorando 55 anos com lançamento de rótulo próprio. O escolhido foi o vinho francês Château La Grave 2005.

Iatã Canabrava lança livro de fotos , dia 4. No MuBe.

Paôla Mansur e Vera Lopes pilotam, fim de semana, encontro do Luxury Marketing Council. No Copa do Rio.

Depois de cinco meses no Rio, a comédia TOC TOC volta aos palcos paulistanos. A partir do dia 7, no Teatro Gazeta.

Sig Bergamin não se intimidou com a confusão em torno de Tânia Bulhões e sua loja. Inaugura lá, na terça-feira, um espaço “mineiro”.

Cinquenta VIPs estão sendo convidados para a pré-estreia de O Contador de Histórias, de Luís Villaça. Segunda, no Cinemark do Iguatemi, com a presença de Maria de Medeiros.

Comentário paulista sobre a rápida recuperação do ferrarista Felipe: “Massa!”