Na frente: Dilma Roussef, Jô Soares, Madonna e mais

Dilma Rousseff agracedeu muito ao Hospital Sirio-Libanês por ter mantido sua operação e exames em completo sigilo até que o tratamento estivesse definido.

Débora Aguiar quer instalar um veleiro no seu espaço na Casa Cor. Em homenagem ao marido-velejador, Beto Pandiani.

Jô Soares aceitou ser entrevistado por Marília Gabriela.

As vice-presidentes da Sotheby’s, Gabriela Palmieri e Maria de La Pazuela, aterrissam pela primeira vez no Brasil. Para palestra fechada, hoje, no Hotel Tivoli Mofarrej.

Lourdes Maria está com um pé dentro do cinema. A filha de Madonna vai participar de episódio de Ugly Betty.

As programações dos três Centros Culturais do BB já podem ser acompanhadas em tempo real no Twitter. Com direito a espaço para o internauta deixar seu recado.

Rosangela Lyra comemora. O Christian Dior Group não perdeu faturamento no primeiro trimestre de 2009. Empatou com o ano passado.

A exposição de Vik Muniz, no Masp, teve 3.900 visitantes só no fim de semana.

Enok Sacramento faz palestra hoje, na Dropz Galeria.

Ao ser cobrado por um jornalista por não ter contado que estava recomprando o Banco Pactual, “única oportunidade de você me dar um furo deste tamanho”, André Esteves rebateu: “Você está me subestimando…” É, pois é.

