Na frente: Carlinhos Brown; Vik Muniz; Jesus Pinto da Luz, e mais…

Na melhor indicação de que os tempos são outros, Jesus Pinto da Luz acompanhou a vitória do time do príncipe Harry em torneio de pólo. Fim de semana, em NY.

Álvaro Coelho da Fonseca comemora a inclusão de seu hotel Haras Larissa no Small Luxury Hotels of the World.

Regina Chap Chap lança seu livro Por Entre Nuvens. Quinta-feira, na Fnac.

Carlinhos Brown em nova seara. É assinada pelo baiano a direção da peça O Amor Passou por Aqui, que estreia dia 12, na Casa da Gávea. No Rio.

O primeiro helicóptero by Hermès tem sotaque “brasileiro”. Foi fabricado pela Eurocopter, associado da Helibras.

Helena Carvalhosa e Pedro Sérgio Dória abrem exposição, hoje, na Mauro Chaves.

Grupo Schincariol firmou parceria com o Rubaiyat. Leva para lá suas cervejas premium.

Vik Muniz faz as vezes de DJ, hoje, no Londra Rio.

Nilton Bonder deu sua opinião, quando perguntado sobre sexo tântrico, durante o Festival da Mantiqueira. “Nem tantro, nem tão pouco”, brincou o rabino.

