Na frente: Caetano Veloso, Grêmio, Maurício de Souza e mais…

Confusão na coluna. O coquetel da Deca, de Paulo Setúbal, na Casa Cor, não será hoje e sim na segunda, dia 25.

Ciro Lilla recebe produtores e enólogos do mundo todo para a 2ª edição do Vini Vinci. Hoje e amanhã, no Grand Hyatt.

Depois de 36 anos de funcionamento, o sistema analógico dos bondinhos do Pão de Açúcar será trocado pelo digital. Com direito a 150 km de cabos elétricos pesando 25 toneladas, vindos da Suíça. A um custo de R$ 8 milhões.

O Penadinho, de Mauricio de Souza, vai ganhar vida. A animação está sendo desenvolvida pela Digital 21.

Poetas, críticos e pesquisadores discutem o rumo da literatura entre os dias 21 e 23, no Encontros de Interrogação. Sediado no Itaú Cultural.

Seguindo a máxima “Sou brasileiro e não desisto nunca”, o Grêmio de Porto Alegre corre com suas reformas. Não desistiu de ser sede de jogos da Copa do Mundo de 2014.

O professor Paulo Ramos Machado, de 88 anos, tem um projeto dos sonhos: gravação de CDs com textos explicativos para pessoas com dificuldade de leitura e coordenação motora – cegos, doentes ou idosos. Busca ajuda financeira.

Isso é que é viver a arte. Caetano Veloso cantava Força Estranha, sábado, em show em Brasília, quando foi andando,andando… e caiu do palco.

