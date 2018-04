Na frente: Bruno Barreto, Cláudia Trevisan, Walter Salles, Daniela Thomas e mais…

Bruno Barreto, quem diria, aceitou dirigir o DVD do Rappa. Será gravado no Centro Cultural Ação da Cidadania, no Rio.

Cláudia Trevisan lança hoje o livro Os Chineses. Na Cultura do Conjunto Nacional.

O cinema vai para o Museu do Futebol. Com exibição, amanhã, de Linha de Passe, de Walter Salles e Daniela Thomas.

Correção: Israel Klabin é da Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável e não da SOS Mata Atlântica.

É sábado a primeira assembleia da Associação dos Familiares das Vítimas do Voo 447. A Air France está convidada.

Essa só poderia mesmo vir de um palmeirense vingativo. “Ronaldo colocou 12 parafusos na mão, mas esqueceram o da cabeça.”