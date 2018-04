Na frente: Audrey Hepburn, Ravel, Israel Klabin e mais…

Marcada para abril de 2010 a chegada da exposição Timeless Audrey – sobre a vida e a obra de Audrey Hepburn – ao Brasil. A iniciativa é de Gabriela Monteiro de Barros, da Infinito Cultural.

Cida Moreira e o ator André Frateschi se apresentam na terceira Gant Sessions. Show hoje, no Baretto.

Maurice Ravel é pano de fundo para as novas coreografias das companhias Sociedade Masculina e Studio3. Com espetáculos amanhã e sexta, no Teatro de Dança.

Israel Klabin, da SOS Mata Atlântica, reúne-se hoje com representantes de grandes grupos empresariais. Na Coalizão de Empresas pelo Clima.

Quatro grandes ampulhetas, em São Paulo, Santos, Campinas e Ribeirão Preto, fazem contagem regressiva para a entrada em vigor da Lei Antifumo. Que começa dia 7.

Estudo da Universidade de Florença adverte: tomar vinho tinto aumenta a libido sexual feminina. Desde que com moderação, claro…

Interinos: Gabriel Manzano Filho, Doris Bicudo, Pedro Venceslau e Marilia Neustein.