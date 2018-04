Na frente: Andrea Matarzzo, Roberto Justus, Diego Hypólito e mais…

Andrea Matarazzo espera que moradores próximos ao Parque do Povo apareçam e votem – amanhã, no próprio parque – para eleger seus conselheiros. “É um ato de civismo para não deixar o local deteriorar e nem distorcer propósitos”, avisa. Afinal, o parque é do… povo.

A vida e a obra de Simone de Beauvoir não só inspiraram Fernanda Montenegro na encenação Viver Sem Tempos Mortos – que estreia quarta no SESC Anchieta. Também orientaram a programação paralela.

Roberto Justus e Benjamin Steinbruch estarão na fila do gargarejo, hoje, no desfile do Fashion For Humanity, acompanhando a performance dos filhos na passarela. Organizado pela Graded School. No shopping Iguatemi.

Antonio Gonçalves Filho faz tarde autógrafos, hoje, de Primeira Individual. No espaço Cosac Naify da SP Arte.

Um provador com temperatura abaixo de zero vai dar o clima radical na primeira loja da marca The North Face. Junho, no MorumbiShopping.

O Palácio dos Bandeirantes comprou o acervo do fotógrafo Valdir Cruz. E comemora com exposição na segunda.

Monica Figueiredo leva seus bordados, segunda, para exposição no Bar Balcão.

Também na segunda, Attilio Baschera e Gregório Kramer armam petit comité na Again. Lançam a Monogram.

Diego Hypólito promete muita acrobacia no novo salto, o Hypólíto 3. Detalhe: ele ainda nem estreou o… Hypólito 2.

