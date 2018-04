Na frente: Adriana Calcanhotto, Fernando Meirelles, Woody Allen e mais…

Publicitário, chegado às dinâmicas holísticas, mandou esta semana que todos seus funcionários na agência mudassem de lugar. Para “a energia fluir”.

Fernando Meirelles topou o desafio de mediar uma mesa de debates por mês, no HSBC Belas Artes. A primeira, dia 28, vai discutir Budapeste.

Andrea Champalimaud abre novo espaço de sua galeria, amanhã. Em Lisboa.

O mestre de animação francês Michel Ocelot disse sim. Vem, em julho, participar de retrospectiva de seus filmes.

Bianca Gismonti e Claudia Castelo Branco se apresentam, fim de semana, no Auditório do Ibirapuera. Com participações especiais de Chico César e Ná Ozzetti.

Mia Couto será homenageado no Festival de Teatro da Língua Portuguesa. Julho, no Rio.

A arte de Jorge Guinle vai se transformar em livro. Com coordenação de Carlos Leal, será lançado em setembro. Pela Barleu/Francisco Alves.

Depois de bem-sucedida temporada europeia, Adriana Calcanhoto estreia amanhã, no HSBC Brasil.

Monique Alfradique, atriz e ex-paquita, jura: foi a única brasileira a fazer teste para o próximo filme de Woody Allen. Boa… Viagem.

