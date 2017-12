A turnê do Prêmio da Música Brasileira chega a São Paulo hoje. Adriana Calcanhotto, Zélia Duncan, João Bosco, Roberta Sá e Zé Renato homenagearão Tom Jobim. No Teatro Geo.

Cristiano Ribeiro do Valle comemora os 10 anos de sua Tora Brasil – com megafesta e exposição. Amanhã, no Campo Belo.

A Sephora inaugura loja no Shopping Eldorado, com participação de Débora Nascimento e diversas apresentações circenses. Hoje.

Estreia hoje o longa Cru, baseado no espetáculo de mesmo nome da Cia Plágio de Teatro. No Itaú Cultural.

Nizan Guanaes, mulher e filhos estarão, amanhã, em Salvador – para comemorar os 100 anos da chegada de sua família, Reiche Mansur Aziz, ao Brasil. Com direito a missa na igreja do Carmo.