Domingos Montagner é o novo embaixador da Tucca (Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer). E participa do jantar-celebração de 15 anos da entidade. Hoje, no hotel Unique. Com show de Tiago Abravanel.

Marcus Buaiz, André Rubini, José Lopes e Fred Lengyel recebem o ator e cantor Thiago Martins. Domingo, no Royal Club.

O Cidade Alerta, que vem cobrindo os protestos ao vivo, bate recordes de audiência. Chegou até a encostar na líder do horário: a novela Flor do Caribe, da Globo.

O MuBE abre expo de Zaida Siqueira e Heloisa Nilo. Hoje.

Marcelo Quadros inaugura novo ateliê. Nos Jardins.

Ontem pela manhã ainda havia duas entradas para assistir à final da NBA, na Flórida. No melhor setor da quadra, cobrava-se, oficialmente, US$ 58 mil… cada um.