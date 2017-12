Marcos Madureira, diretor de sustentabilidade do Santander, recebeu anteontem, em Londres, pelo banco, o prêmio de mais sustentável das Américas – promovido pelo Financial Times e pela IFC. O Grupo Santander foi vencedor na categoria global.

Maitê Proença estreia hoje sua peça À Beira do Abismo me Cresceram Asas, em dupla com Clarisse Derzié. No Teatro Faap.

Adriana e Romeu Trussardi Neto apresentam, segunda-feira, sua nova marca: a Trousseau Casual.

Roberto Porto, secretário de Segurança Urbana de São Paulo, vai recolher colaboração para a Campanha do Agasalho. Segunda-feira, em 41 pontos da capital.

Será segunda a cerimônia de posse de Marcos Mendonça na Fundação Padre Anchieta. Na TV Cultura.

Abre, terça, a BES Photo 2013. No Tomie Ohtake.

E a KLM batizou um de seus Boeings 777 com o nome de Iguazu Falls, em homenagem às Cataratas do Iguaçu. Curiosamente, a aeronave opera rotas da empresa holandesa na… Ásia.