Tocam hoje, no Best of Blues Festival, Nuno Mindelis, Taj Mahal, Buddy Guy e John Mayall. No WTC.

Entra em campo esta semana a… Seleção de Sabores – parceria entre Secretaria de Turismo de São Paulo e os organizadores do Restaurant Week. Mescla a culinária dos países que participam da Copa das Confederações com a gastronomia paulista.

O tenor Jorge Durianapresenta o show 2 Corações. Hoje, na Sala SP.

Dilma aproveitou passagem por Portugal para visitar a exposição Universo Bordallo Pinheiro: 20BB – Bordallianos do Brasil. Anteontem, em Lisboa.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Marie Toscano aceitou o desafio: vai repaginar o visual dos uniformes dos laboratórios Fleury.