O Centro Ruth Cardoso realiza seu 3º Festival de Ideais. Amanhã e quinta, na Cinemateca Brasileira.

Será lançado hoje o projeto Brasil, um país um mundo, com presença de Pelé, Cafu, Aldo Rebelo e Ronaldo Fraga. No Estádio do Morumbi.

Abre hoje a exposição Arquitetura brasileira vista por grandes fotógrafos. No Instituto Tomie Ohtake.

De um gaiato, ontem, nas redes sociais: “João Gilberto completa hoje 82 anos. Passou a vida reclamando sem precisar usar o Twitter”.