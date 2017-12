Está marcada para terminar hoje a due diligence na empresa Alphapar – parte importante no processo de venda de Alphaville, pertencente à Gafisa.

Bárbara Kramer expõe nova coleção de sua Saravah a partir de amanhã. No Istituto Europeo di Design.

Jorge Gerdau recebe hoje, durante jantar de gala em Nova York, o Education Leadership Award, da Worldfund.

Concedido a personalidades e instituições que demonstraram forte comprometimento com a educação na América Latina.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O maior problema da campanha Sou Feliz Sendo Prostituta, do Ministério da Saúde? O timing. Foi o que se apurou nos corredores do Palácio do Planalto. O País está às portas da Copa das Confederações.