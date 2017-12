O Arq.Futuro será anfitrião do painel São Paulo: mudança em grande escala. Parte do New Cities Summit. Hoje, no Auditório Ibirapuera.

Abre hoje a mostra Markers, na Galeria Logo. E também a exposição Página Dupla, de dois artistas muito ligados ao skate: Flavio Samelo e Walter Nomura. Com presença de Marcelo D2 e Bob Burnquist.

Luiza Nasser inaugura expo, hoje, no restaurante Ruaa, na Vila Madalena.

No primeiro dia útil de tarifa a R$ 3,20, o Metrô de SP viveu caos em algumas estações. Culpa da falta de… troco nas bilheterias. Consultada, a empresa admitiu o problema e pediu à população que ajude, pagando a passagem com moedas.