Alckmin estará, hoje, ao vivo na bancada do Balanço Geral, da Record Santos. Um dia depois de acomodar em seu governo o PRB, partido ligado à emissora e à Igreja Universal do Reino de Deus.

Além da Prada – ontem, no Shopping JK –, também a Tiffany arma pré-estreia de O Grande Gatsby. Dia 6, no Cinemark Cidade Jardim. Ambas contribuíram para o filme.

Mauro Marsili, cônsul geral da Itália em São Paulo, organiza a Festa da República Italiana. Dia 4, no Iate Clube de Santos.

A Fendi abre sua primeira loja no Brasil. Terça-feira, com exposição e leilão de bolsas baguette. No Shopping Cidade Jardim.

E estreou ontem o BuscaLeg, espécie de Google do Poder Legislativo – que reúne todas as notícias sobre o Congresso. Gaiato digitou: “Dilma Rousseff”. Resposta? “Sua busca está sendo processada, mas ainda não encontrou nenhum resultado”.