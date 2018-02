A Mostra Black, organizada por Raquel Silveira, traz uma aposta nova: o arquiteto alagoano Osvaldo Tenório. O evento abre terça-feira na torre situada ao lado do Shopping JK Iguatemi.

A Paralelo inaugura, segunda, a exposição Imaginário Mundo, do artista plástico e grafiteiro Vermelho.

A exposição Hans Silvester: as Fotografias do Vale do Rio Omo abre amanhã. No Museu Afro Brasil.

FHC será homenageado como patrono da sociologia brasileira. Durante evento pelos 80 anos da Fundação Escola de Sociologia. Segunda, na sede da instituição.

John Blackwell, ex-baterista do Prince, e Will Calhoun, do Living Colour, vêm a SP em junho. Para participar do Batuka! Brasil International Drum Fest. No Memorial da América Latina.

O DJ alemão Phonique desembarca em Sampa. Hoje, para show na Disco Club.