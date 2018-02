Na exibição de Faroeste Caboclo – anteontem, no Shopping Iguatemi –, chamou a atenção a ostensiva segurança nas salas. A montanha de moços estava acompanhando…Isis Valverde.

Pela primeira vez, três galerias de arte brasileiras vão participar da Art Basel Hong Kong: Nara Roesler, Casa Triângulo e Mendes Wood. A feira abre hoje.

Acontece, amanhã, o lançamento do livro São Luiz do Paraitinga – Sem Rabo e Sem Chifre. Na Livraria da Vila da Fradique Coutinho.

Acontece hoje a pré-estreia do filme CityZen, de Guilherme Guimarães. Na Cinemateca Brasileira.

O Lide arma almoço-debate com a ministra Marta Suplicy. Tema? Nova Política de Cultura no País. Segunda, no Hotel Grand Hyatt.

Esta coluna tem só uma certeza diante da “saída” de Dr.Ruy do dia a dia da imprensa brasileira: vai fazer muita falta.