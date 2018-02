A ONU premiou o governo de Omã, este mês, pela implantação do complexo industrial da Vale – inaugurado em março de 2012, no Porto de Sohar. Investimento? US$ 1,25 bilhão.

Tuca Lobo Viana reúne amigos, hoje, para degustação e jantar harmonizado com conhaque Louis XIII.

E o Museu Afro Brasil abre, hoje, duas exposições: Fela Kuti – O Design Gráfico dos LP’s e Imagens do Preconceito.

José Calderoni autografa Descobrindo o Impensado. Hoje, na Livraria da Vila da Fradique.

A Carbono Galeria abre, terça, exposição em homenagem a Tomie Ohtake. Com a presença da artista centenária.

Os Irmãos Campana, Felipe Massa e a dupla Victor & Leo doaram objetos que serão leiloados em jantar da Montblanc em prol da Unicef. Quarta, na Casa Fasano.

Inspirada no programa Cultura Viva do Brasil, a Bolívia quer destinar 1% do orçamento público a políticas culturais. O projeto chega nos próximos dias ao parlamento boliviano.