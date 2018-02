Na corrida para ser o candidato do PMDB ao governo de SP, Paulo Skafganha espaço na Globo. Ele é um dos convidados do Esquenta, de Regina Casé, em homenagem aos 20 anos do AfroReggae. Gravou ontem, no Rio.

Jaime Pinsky lança o livro Por que Gostamos de História, dia 10, na Cultura do Conjunto Nacional. Entre os temas, a diferenciação do trabalho do historiador e do jornalista.

Ferretti Group arma coquetel para lançar a revista Universo Ferretti. Hoje, na Tools and Toys.

Meire de Oliveira lança livro. Dia 16, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

E os moradores do Morumbi devem surpreender Fernando Haddad hoje. Ao tomarem conhecimento de que o prefeito vai almoçar no Jockey, se organizaram para fazer – in loco – um protesto contra a arena de shows que lá está

sendo construída.