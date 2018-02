Acontece hoje o coquetel de abertura da exposição Elogio da Transitoriedade, de Marília Bianchini. No Santander Cultural.

A Armani Casa desembarca no Brasil este mês. Abre sua primeira loja no país, quinta-feira, na Gabriel Monteiro da Silva. Pelas mãos de de Roberta Moreau e Gui Deucher, do Grupo Casual.

José Victor Oliva recebe para o Leilão Internacional Luso-Brasileiro Auction. Sábado, na Coudelaria Ilha Verde, em Araçoiaba da Serra.

O Haras Larissa realiza, no dia 25, a primeira edição do Larissa Race, com duas modalidades: corrida e caminhada.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mirian Blanco Muniz autografa livro amanhã, na Livraria da Vila do Pátio Higienópolis.

Sophia Alckmin e Cris Tamer recebem para jantar em torno de Mathilde e Bertrand Thomas da Caudalie. Hoje, no Manioca.

Mães de dependentes de crack, internados pelo governoAlckmin, deram depoimento para campanha que entra no ar.