José Júnior elogiou, ontem – diretamente da Espanha –, a prisão do pastor Marcos Pereira, acusado de ter estuprado seis fiéis. O líder do AfroReggae já trabalhou em parceria com o pastor na recuperação de jovens da criminalidade. Mas, depois das denúncias de que o líder religioso tem relação com o tráfico, Júnior passou a fazer campanha contra ele.

A peça Um Edifício Chamado 200 estreia hoje, no Teatro MuBE Nova Cultural.

Amalia Spinardi lançou, ontem, a linha kids da Jo de Mer. Na butique Florence Fancy, em Nova York.

Marina Auriemo recebe para inauguração da exposição de fotos de Fabiano Al Makul. Hoje, na loja Vitrine.

Armando Prado abre mostra na Fauna Galeria. Hoje.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Jorge Drexler toca no Bourbon Street. Dias 15 e 16.

O papa Francisco está chegando e não há um único acessório à venda, no site da Jornada da Juventude, que traga seu rosto. Nos muitos terços, camisetas e medalhinhas só aparece a face do papa emérito,Bento XVI.