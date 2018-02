O Avant Gabriel Chandon homenageia as mães, sábado, em grande festa ao ar livre. Com direito a lojas abertas na Rua Gabriel Monteiro da Silva. Serão instaladas 25 estações de entretenimento, gastronomia, arte e música.

E tem festa na casa do diretor Wolf Maya, no Rio, para celebrar a abertura do festival de cinema de Cannes. Hoje.

E na célebre cidade francesa, Liv Tyler será embaixadora da… Kibon. A marca arma festa, dia 17, para que convidados criem seu próprio picolé. Na mesma data, a Apex promove desfile moda-praia.

Tem pré-estreia de Mônica e Cebolinha no mundo de Romeu e Julieta. Hoje, no Teatro Geo.

Até o fechamento desta edição, a caxirola de Carlinhos Brown não estava disponível na loja oficial de produtos da Copa de 2014 – que a Fifa inaugurou ontem.