O Parlamento Brasileiro completa 190 anos hoje, mas as comemorações se iniciam somente na terça-feira – com sessão solene no Congresso Nacional. E se estenderão até o fim do ano.

Yo-Yo Ma se apresenta no Cultura Artística do Itaim. Segunda-feira.

Etel Carmona arma coquetel para celebrar 20 anos de coleção. Terça, em sua loja na Gabriel.

Rir, para não chorar. Não é que o delator do mensalão, Roberto Jefferson, pediu o afastamento de Joaquim Barbosa, do STF, nos mesmos termos que o mentor do esquema, José Dirceu?