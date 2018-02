Dilma tem externado a interlocutores que não quer nem saber da “tal CPI do Aborto” – que a oposição promete levar adiante na Câmara.

Oskar Metsavaht é o mais novo conselheiro consultivo do Instituto Inhotim.

Alex Atala comandará as caçarolas durante apresentação do projeto Chefes do Brasil. Ação da Apex, domingo, no Dalva e Dito.

Diante da suspensão, ontem, da intenção de compra de capas de chuva pelo DF, para a PM usar na Copa, no valor de R$ 5,3 milhões, surgiu pergunta maldosa. Será que Brasília vai abrir nova licitação para adquirir protetor solar?