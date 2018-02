A Honda promove treinamento gratuito para as mulheres, compradoras de 60% de suas motos de baixa cilindrada. Hoje, em Indaiatuba.

Sandro Barros e Renata Moraes armam coquetel em seu ateliê. Terça-feira.

Ariel Palacios lança seu livro Os Argentinos, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional. Segunda.

A Schutz promove festa hoje. No Jardim Europa.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sobre o fato de Marco Feliciano basear seu ideário em passagens bíblicas, deputados do DEM brincavam, anteontem, no plenário: “Vai ler mal a Bíblia assim no inferno…”