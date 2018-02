A Firma Casa abre expo de peças de Leo Capote. Dia 12.

José Zaragoza, sócio-fundador da DPZ, resolveu doar quadros e esculturas que fez durante os chamados “anos de chumbo” para o Museu Nacional de Brasília. A série foi batizada de Não Matarás.

A primeira loja Cold Stone Creamery em São Paulo já tem local definido: será na Rua Gaivotas, em Moema.

As meninas do Samba de Rainha e da banda De Polaina agitam a Galinhada do Dalva e Dito especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Amanhã.