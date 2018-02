E Karim Rashid está no Brasil. O egípcio veio participar da Gift Fair. Segunda-feira, no Expo Center Norte.

Também segunda começa a Paralela Gift, feira de design contemporâneo. No MuBE.

Corinna e Eduardo de Souza Ramos pilotam lançamento do livro Mitsubishi Motorsports. Terça, no Shopping Cidade Jardim.

A Pinacoteca abre a exposição O Pensionato Artístico Paulista na República Velha (1889-1930). Hoje.

Lin Yi Hsuan, artista taiwanês, inaugura mostra. Terça, na galeria Logo.

Sérgio Rosenthal, presidente da Associação dos Advogados de SP, é centro de jantar oferecido por seu antecessor, Lionel Zaclis, e esposa, Denise. Quinta, no Morumbi.

A Pop Up Store arma desfile totalmente digital. No estúdio de Bob Wolfenson. Hoje, na Vila Leopoldina.

Experiência do Itaú, iniciada em 2011, parece que deu certo. Nas agências do banco que fecham às 19h, pesquisa estima que mais de 20% das transações diárias estejam sendo feitas exatamente no horário complementar.