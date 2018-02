Waldick Jatobá quer trazer o Panerai O’Clock, megaexposição de artes visuais, a São Paulo. Para tanto, está indo a Pequim, onde o evento acontece este mês.

Paulo Gustavo começa nova temporada de seus dois espetáculos Hiperativo e Minha Mãe é uma Peça. Hoje, no Teatro Procópio Ferreira.

A classe artística carioca agradece. O Rio de Janeiro recebe filial da Escola de Atores Wolf Maya.

E Beto Pandiani e Igor Bely cruzam o Atlântico, a partir do dia 10, a bordo de um catamarã sem cabine, sem motor e com zero de conforto. Serão 30 dias ininterruptos no oceano.